Россиянкам назвали неблагополучные дни для замужества

Неблагоприятное время для брака в следующем году назвала астролог Мария Кучма.

Планировать торжество, по мнению астролога, не стоит с 25 марта по 8 апреля и с 18 сентября по 2 октября. В эти периоды открывается коридор затмения, сообщает издание tagilcity.ru. Впрочем, это время не только неблагоприятное для свадьбы, но и для увольнения. Конфликтовать в это время тоже лучше не стоит.

В 2024 году ожидается ретроградный Меркурий: с 1 по 27 апреля, с 4 по 30 августа и c 25 ноября по 16 декабря. В эти периоды Кучма советует отказаться от деловых встреч, больших покупок, не советует заключать контракты и вступать в брак.

Также плохие даты для брака 1 и 2 сентября – статический период Урана. По мнению астролога, в начале сентября планы рушатся, все идет не так, как должно было. // фото unsplash.com/ Sandy Millar