13 ноября 2023, 20:40
Модный разговор

Россиянкам назвали модные наряды для встречи Нового года

Несколько образов для встречи праздника подсказал стилист Алеко Надирян

Что надеть на Новый год. Этим вопросом задаются многие. Несколько вариантов лука собрал в своем телеграм-канале российский стилист Алеко Надирян.

Девушкам он посоветовал обратить внимание на платье с анималистичным принтом. Для праздника подойдет юбка-карандаш с оборкой из перьев, сочетать ее можно с белой рубашкой. Альтернативой платью может стать золотой жакет с декоративными пуговицами.

Универсальным вариантом эксперт назвал бархатное черное платье. Повседневный образ дополнят ботфорты на шпильке. Удачно будет смотреться такая обувь даже с обычными джинсами и футболкой. // фото unsplash.com/ lucas hoang

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