Россиянкам назвали модные наряды для встречи Нового года

Что надеть на Новый год. Этим вопросом задаются многие. Несколько вариантов лука собрал в своем телеграм-канале российский стилист Алеко Надирян.

Девушкам он посоветовал обратить внимание на платье с анималистичным принтом. Для праздника подойдет юбка-карандаш с оборкой из перьев, сочетать ее можно с белой рубашкой. Альтернативой платью может стать золотой жакет с декоративными пуговицами.

Универсальным вариантом эксперт назвал бархатное черное платье. Повседневный образ дополнят ботфорты на шпильке. Удачно будет смотреться такая обувь даже с обычными джинсами и футболкой. // фото unsplash.com/ lucas hoang