Россиянка впервые завоевала титул «Миссис Вселенная». Об этом сообщает ТАСС.

Международный конкурс красоты для замужних женщин прошел в Софии. Главный титул получила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.

В финале конкурса «Миссис Вселенная» выступили 120 женщин из разных стран мира - Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Конкурс проводится с 2007 года, и представительнице нашей страны удалось победить впервые.

У Елены Максимовой двое детей. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске. Женщина любит путешествовать и посетила уже 34 страны. // Фото пресс-службы «Миссис Россия Вселенная»