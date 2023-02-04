Умер актер из «Полицейской академии»

Умер актер Джордж Р. Робертсон, сыгравший роль комиссара Херста в культовой серии фильмов «Полицейская академия». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Робертсон ушел из жизни в Торонто, сообщила его семья. Артисту было 89 лет.

Джордж Р. Робертсон родился в 1933 году в Канаде. В 1959 году он получил степень магистра в Колумбийском университете, после чего начал актерскую карьеру. // Фото: unsplash.com, кадр из фильма «Полицейская академия»