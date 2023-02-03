Пес из Португалии стал самой старой собакой в истории

30-летний пес по кличке Боби из Португалии признан самой старой собакой в мировой истории. Соответствующая информация появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Боби всю жизнь прожил в деревушке рядом с португальским городом Лейрия. Его хозяин, 38-летний Леонель Коста, рассказал, что в детстве нашел с отцом щенков на своем участке. Семья избавилась от них. Позже мальчик с братом обнаружил еще одного щенка, которого они несколько недель прятали от родителей. Когда тайна раскрылась, братьев отругали, но пса решили оставить в семье.

Боби рос общительной собакой. Его никогда не держали на цепи, он часто гулял по соседним фермам и проводил время с другими животными. Постарев, Боби стал менее активным. Сейчас собаке трудно ходить, поэтому она проводит почти все время на заднем дворе дома с четырьмя домашними кошками. Зрение пса тоже ухудшилось: он часто врезается в препятствия во время прогулок. Собака много отдыхает и любит лежать у камина.

Хозяин считает, что его любимец прожил такую долгую жизнь, поскольку он никогда не кормил Боби собачьим кормом. Да и сам пес всегда делал выбор в пользу мяса, выбирая между ним и собачьими консервами.

Коста рассказал, что Боби регулярно проходит осмотры у ветеринара. Для своего преклонного возраста у него хорошее здоровье.

«Боби особенный. Глядя на него, я вспоминаю членов своей семьи, многих из которых, к сожалению, уже нет в живых: моего отца, брата, моих бабушек и дедушек. Боби является символом нескольких поколений моей семьи», - подытожил хозяин пса-долгожителя. // Фото: guinnessworldrecords.com