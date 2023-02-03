Пользователям WhatsApp станет доступна новая удобная функция

В WhatsApp появится новая функция. О разработке нововведения сообщает портал WABetaInfo.

Так, пользователи популярного мессенджера смогут закреплять сообщения в групповых чатах и в личных переписках, отмечает источник. Благодаря новой возможности юзеры смогут легко находить важную информацию.

Нововведение обнаружили в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.3.17 для устройств на базе Android. Когда функция будет доступна всем пользователям мессенджера, пока остается загадкой. // Фото: unsplash.com