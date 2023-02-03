03 февраля 2023, 17:33
Ушел из жизни знаменитый модельер Пако Рабан
Основатель модного дома Paco Rabanne скончался в возрасте 88 лет
Во Франции умер знаменитый модельер Пако Рабан. Ему было 88 лет. О кончине дизайнера сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Причина смерти Рабана неизвестна. Отмечается, что он умер в своем доме в Портсале.
«Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет», - говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте модного дома.
Пако Рабан обрел славу в 1960-е годы после того, как представил в Париже свою первую коллекцию одежды. Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда. // Фото: unsplash.com