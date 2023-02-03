Шенгенские визы станут совершенно другими

Заявления на выдачу шенгенских виз станут принимать онлайн, выдавать их будут не в виде наклеек в загранпаспорт, а как цифровой штрих-код. Депутаты Европарламента поддержали соответствующий законопроект, рассказали в АТОР.

Скорее всего, анкету будут заполнять прямо на сайте, там же – платить консульский сбор, а документы станут передавать в консульство. Приходить в визовый центр нужно будет лишь тем, кто уже очень давно сдавал биометрию, поменял паспорт либо путешествует с детьми.

Новации коснутся граждан более чем 100 государств мира, в том числе и россиян.

Цифровая визовая платформа должна стартовать в 2026 году в тестовом режиме. Цифровые визы будут выдавать наряду с привычными. Спустя пять лет они все станут только штрих-кодами. // фото: needpix.com