Новая функция появится в WhatsApp

В WhatsApp появится новая функция - пользователи устройств на базе iOS получат возможность отправлять реакции в группах для объявлений. Об этом сообщает WABetaInfo.

Нововведение будет доступно в группах, в которых отправлять сообщения могут только администраторы. При этом другие пользователи не будут видеть номер телефона человека, отправившего реакцию.

Новая функция находится на стадии разработки. Ее появление ожидается в одном из обновлений мессенджера. // Фото: unsplash.com