26 марта 2020, 19:36
Россиянин умер от коронавируса на Кубе
На Острове свободы в больницах находятся еще две россиянки
Гражданин России умер от коронавируса на Кубе. Заболела женщина, контактировавшая с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кубы.
По данным издания, 45-летний россиянин, находившийся в критически-стабильном состоянии, умер утром 26 марта. Он находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина страдал сахарным диабетом.
Контактировавшая с умершим 48-летняя женщина также подхватила коронавирус, она изолирована. Помимо этого, на Кубе болеет еще одна россиянка, в возрасте 60 лет, ее состояние оценивается, как удовлетворительное.