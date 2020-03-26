Россиянин умер от коронавируса на Кубе

Гражданин России умер от коронавируса на Кубе. Заболела женщина, контактировавшая с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кубы.

По данным издания, 45-летний россиянин, находившийся в критически-стабильном состоянии, умер утром 26 марта. Он находился на искусственной вентиляции легких. Мужчина страдал сахарным диабетом.

Контактировавшая с умершим 48-летняя женщина также подхватила коронавирус, она изолирована. Помимо этого, на Кубе болеет еще одна россиянка, в возрасте 60 лет, ее состояние оценивается, как удовлетворительное.