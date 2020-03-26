Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом, об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями», - написал Акунин в соцсети.

По словам писателя, ожидание болезни намного страшнее, чем она сама. Акунин заметил, что нужно быть осторожными, но паниковать не стоит.

Напомним, ранее стало известно о том, что коронавирус подтвердился у Льва Лещенко. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.