Коронавирус подтвердился у Льва Лещенко, его состояние крайне тяжелое

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Состояние певца оценивается как крайне тяжелое. Сейчас он находится в больнице в подмосковной Коммунарке, сообщает «Лента.ру».

Издание отмечает, что вирус вызвал у Лещенко двухстороннюю пневмонию. За жизнь артиста борются врачи.

Лещенко и его супруга попали в больницу с подозрением на коронавирус 24 марта. Накануне певца перевели в реанимацию.