26 марта 2020, 15:19
Россия

Коронавирус подтвердился у Льва Лещенко, его состояние крайне тяжелое

Вирус вызвал у популярного исполнителя двухстороннюю пневмонию

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Состояние певца оценивается как крайне тяжелое. Сейчас он находится в больнице в подмосковной Коммунарке, сообщает «Лента.ру».

Издание отмечает, что вирус вызвал у Лещенко двухстороннюю пневмонию. За жизнь артиста борются врачи.

Лещенко и его супруга попали в больницу с подозрением на коронавирус 24 марта. Накануне певца перевели в реанимацию.

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Метки: 
Лев Лещенко
коронавирус
пандемия
шоу-бизнес
певец
госпитализация