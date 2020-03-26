26 марта 2020, 14:18
Россия

Сахар и гречка начали дорожать в России

Росстат проанализировал данные о ценах на основные товары в российских магазинах

За прошлую неделю цены в России в среднем выросли на 0,3%. С начала года рост составил 1,3%. Такие данные публикует Росстат.

Сильнее всего подорожал сахар. За неделю цены на сахар выросли на 7%. Также в рост пошли цены на гречку - +2,8% и яйца - +1,4%. Среди овощей сильнее всего подорожал лук (3,5%), а также картофель (2,6%) и морковь (2,5%). А вот огурцы подешевели на 6,1%.

Также ведомство отмечает, что цены на бензин в стране не изменились.

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Росстат
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гречка
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статистика