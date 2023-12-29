Россиянин сломал позвоночник в тайском аквапарке

Россиянин получил серьезную травму в Таиланде. Он скатился с горки в аквапарке и покалечился. Мужчина винит в случившемся сотрудников парка, сообщает «Лента».

Инцидент произошел в ноябре. Перед спуском турист спросил совета по безопасности у инструктора, тот сказал, что достаточно сложить руки на груди. В итоге турист сломал позвоночник. Его прооперировали, в больнице он пробыл семь дней, потом еще неделю проходил реабилитацию в номере отеля.

Лечение обошлось в более чем два миллиона рублей, страховка покрыла расходы. Врачи посоветовали провести еще одну операцию. Мужчина пожаловался в комитет по защите прав потребителей для получения компенсации. // фото unsplash.com