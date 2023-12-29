Лишенный прав петрозаводчанин попался за рулем ГИБДД

Вечером 29 декабря на Ключевой в Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили для проверки водителя легкового автомобиля.

Оказалось, что 33-летний автомобилист лишен водительских прав. Несмотря на это обстоятельство, он сел за руль.

В отношении мужчины составили административный протокол. В Госавтоинспекции Петрозаводска разъяснили, что за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, предусмотрен штрафа 30 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы от 100 до 200 часов. // фото пресс-службы ГИБДД Петрозаводска