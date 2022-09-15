15 сентября 2022, 17:17
Россияне закапывают евро в землю на границе с Финляндией
Необычный способ избежать конфискации валюты придумали российские туристы
Чтобы финская таможня не изъяла наличные евро при возвращении в Россию, путешественники придумали ноу-хау. Они просто закапывают валюту в лесу, пишет «Фонтанка».
О необычном способе рассказала изданию жительница Петербурга. Она завернула евро в пакет, потом положила в бутылку и закопала в землю под деревом по пути из Лаппеенранты. Затем девушка записала координаты и сняла место на камеру.
- В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет,
- уточнила она.
Этот случай – не единственный. Похожими кейсами делятся подписчики чата «На Границе.Ру» в Telegram. // Фото: pxhere.com