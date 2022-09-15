Россияне закапывают евро в землю на границе с Финляндией

Чтобы финская таможня не изъяла наличные евро при возвращении в Россию, путешественники придумали ноу-хау. Они просто закапывают валюту в лесу, пишет «Фонтанка».

О необычном способе рассказала изданию жительница Петербурга. Она завернула евро в пакет, потом положила в бутылку и закопала в землю под деревом по пути из Лаппеенранты. Затем девушка записала координаты и сняла место на камеру.

- В начале октября вернемся. Надеюсь, что никто раньше нас ее не найдет,

- уточнила она.

Этот случай – не единственный. Похожими кейсами делятся подписчики чата «На Границе.Ру» в Telegram. // Фото: pxhere.com