15 марта 2025, 11:20
Россияне узнали, почему опасно перезванивать на неизвестные номера
В случае, когда жертва перезванивает, с ее счета может пропасть крупная сумма денег
Фото: unsplash // chad madden
Мошенники убеждают жертву перезвонить на неизвестный платный номер, из-за чего у россиянина может списаться крупная сумма денег со счета. О новых уловках аферистов сообщает РИА Новости.
Злоумышленники отправляют жертве СМС с просьбой перезвонить на указанный телефон. При этом они объясняют свой поступок: нужно помочь другу, изменился тариф, проблемы со связью или даже банковской картой жертвы. Когда россиянин звонит по указанному телефону, мошенники долго держат его на линии, а тем временем с его счета списывается крупная сумма денег за звонок по платному номеру.
Правоохранители просят людей быть внимательнее и не вестись на уловки аферистов. Также не рекомендуется звонить на номера, отправленные незнакомцами.