Россияне узнали, почему опасно перезванивать на неизвестные номера

Мошенники убеждают жертву перезвонить на неизвестный платный номер, из-за чего у россиянина может списаться крупная сумма денег со счета. О новых уловках аферистов сообщает РИА Новости.

Злоумышленники отправляют жертве СМС с просьбой перезвонить на указанный телефон. При этом они объясняют свой поступок: нужно помочь другу, изменился тариф, проблемы со связью или даже банковской картой жертвы. Когда россиянин звонит по указанному телефону, мошенники долго держат его на линии, а тем временем с его счета списывается крупная сумма денег за звонок по платному номеру.

Правоохранители просят людей быть внимательнее и не вестись на уловки аферистов. Также не рекомендуется звонить на номера, отправленные незнакомцами.