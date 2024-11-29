Россияне стали тратить больше на еду

Эксперты отметили, что стоимость продуктовой корзины в России выросла на 13%. По мнению специалистов, это связано с инфляционным давлением на экономику, об этом сообщает Lenta.ru.

За год увеличились цены на логистику и энергоресурсы, расходы отечественных предприятий на обслуживание техники. Эксперты считают, что перечисленные траты стали причинами увеличения стоимости продуктовой корзины в России.

В состав продуктовой корзины входят такие ключевые продукты, как картофель, мясо, молочная продукция, рыба, овощи и фрукты. Большая часть из перечисленных товаров подорожала, из-за чего также выросла средняя стоимость продуктовой корзины. // Фото: freepik // rawpixel com