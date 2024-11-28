Разрыв в зарплатах рабочих и программистов в Карелии вырос

В Карелии спрос на рабочих вырос на 28%, предлагаемая зарплата - на 42%, до 107 тысяч рублей. Потребность в программистах упала на 12%, их зарплаты повысились на 17%, до 56 тысяч рублей, об этом сообщает Карелия РБК.

На одну вакансию рабочего претендует всего три человека, а на место программиста - восемнадцать. Эксперты отмечают, что зарплатный разрыв между специалистами двух профилей сохраняется в течение нескольких лет, рабочие получают больше, чем программисты. Сейчас - на 51 тысячу рублей в месяц.

Несмотря на снижение заработной платы, специальность "Программная инженерия" пользуется популярностью среди абитуриентов ПетрГУ. На одно место претендовало в этом году 14 человек. // Фото: freepik