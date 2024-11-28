В России проверят честность продавцов

В правительстве России подписано постановление, в котором определяются параметры эксперимента. Он пройдет с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года и проверит продавцов, найдет тех, кто выдает чужую продукцию за свою и врет о происхождении товара, об этом сообщает ТАСС.

Производители одежды, обуви, биологически активных добавок к пище поучаствуют в эксперименте на добровольной основе. Центр развития перспективных технологий проверит фактическое производство товаров, для которых компании получают коды цифровой маркировки.

Если производители не подтвердят фактическое производство, то им могут ограничить выдачу кодов маркировки. О нарушениях Центр развития перспективных технологий сообщит в органы контроля. Когда правительство подведет итоги эксперимента, возможны изменения в законодательстве. // Фото: "Петрозаводск говорит"