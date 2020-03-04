Россияне стали чаще ездить в Финляндию

Пограничный отряд финского региона Северная Карелия опубликовал данные о работе в феврале 2020 года. Согласно информации ведомства, россияне стали более активно посещать Суоми.

Так, всего в феврале было проведено 81 922 процедуры контроля прохождения границы. Это на 7,5% больше, чем в феврале 2019 года (76 214). Среди путешественников доля финнов составила 48%, доля россиян - 51%, граждан иных государств - около 1%.

Отмечается, что годом ранее доля россиян составляла всего 46%.

Также сообщается, что в феврале через пункт пропуска «Ниирала» в Финляндию по различным причинам не впустили 14 человек.