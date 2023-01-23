Россияне стали больше тратить на лекарства и меньше на путешествия

Эксперты оценили траты россиян за последние полгода. Как показало исследование, проведенное компаний «Яков и партнеры» и холдингом «Ромир», у россиян выросли расходы на ЖКХ, лекарства и медицинские услуги, продукты, связь и Интернет, бытовую химию. При этом расходы на предметы роскоши, путешествия, рестораны и электронику снизились, передает РИА Новости.

Основные поводы для беспокойства россиян связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем.

Преодолевать трудности россияне решили путем сокращения расходов на крупные покупки и намерение помогать близким.

Как отметили эксперты, абсолютное большинство российских потребителей не рассматривают переезд в другую страну или регион как ответную меру на преодоление трудностей. // фото «Петрозаводск говорит»