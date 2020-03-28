Россияне смогут смотреть «Триколор» бесплатно

Жители России смогут разнообразить свое пребывание на карантине: с пятницы, 27 марта, любой житель страны сможет смотреть контент крупнейшего российского оператора спутникового телевидения абсолютно бесплатно. Наслаждаться свободным доступом к платным каналам от «Триколора» можно целый месяц - по 26 апреля.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, при которой отменены общественные, спортивные и культурные события, а также закрыты развлекательные центры и площадки, «Триколор» открывает для всех жителей нашей страны бесплатный доступ к контенту, в том числе и к части каналов пакета «Детский». В период с 27 марта по 26 апреля жители России смогут бесплатно смотреть телевидение от «Триколора» через интернет»,

- уточняется в пресс-релизе компании.

Так, абсолютно всем россиянам будет доступна подборка из 156 популярных телеканалов оператора и 350 кинофильмов из золотого фонда «Ленфильма» и «Мосфильма». Смотреть контент «Триколора» можно непосредственно в приложении «Триколор Кино и TВ» или на TV Box и гибридных приемниках, подключенных к интернету.

«Последние ограничения, введенные нашим правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, обязывают многих граждан оставаться дома. Чтобы разнообразить досуг россиян, «Триколор» принял решение на месяц сделать бесплатным онлайн-телевидение. Уверены, что контент, который демонстрируется на каналах оператора, скрасит нашим гражданам изоляцию дома и поднимет настроение», - отметил заместитель гендиректора по стратегическому и операционному маркетингу «Триколора» Андрей Нестеров.