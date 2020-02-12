Россияне оказались одними из самых интернет-зависимых на планете

4,5 миллиарда жителей планеты имеют доступ в Интернет. Из них 3,8 миллиарда зарегистрированы в социальных сетях. Такие подсчеты провели специалисты компании We Are Social, передает Amic.ru. Аналитики также составили рейтинг стран по их зависимости от глобальной сети.

Первые три строчки исследования заняли Филиппины, Южная Африка и Бразилия. В среднем жители этих государств проводят в Интернете 9:45 – 9:17 часов в сутки. Десятую строчку заняло государство Тайвань. Россия расположилась на 15-м месте, между Румынией и Израилем. Россияне в среднем сидят в Сети 7:17.

Меньше всего в Сети проводят японцы – 4:22 часа. Чуть больше, 4:37, проводят в «паутине» в Нидердандах, в Германии – 4:52.