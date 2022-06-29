Россияне не могут жить без работы, спорта, дачи и семьи

Россияне не могут представить свою жизнь без работы (18%), спорта (16%) и дачи с огородом (7%). В топ-5 также входят чтение (13%) и семья (5%). Об этом сообщает ВЦИОМ после проведенного социологического исследования.

Также россияне меньше стали зависеть от вредных привычек. Пристрастие к курению отметили всего 5% опрошенных (в 2012 – 18%) , а к алкоголю всего 2%.

Некоторые отмечали, что имеют сильные привязанности: «38% пытались их побороть, каждый четвертый сообщил, что сумел это сделать. Боролись, но безрезультатно, 14%», - говорится в сообщении ВЦИОМ. // Фото: freestockimages.ru