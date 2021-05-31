Россияне назвали необходимую для содержания ребенка сумму

Специалисты банка «Открытие» провели опрос среди россиян и выяснили, какую месячную сумму жители страны считают достаточной для содержания ребенка. Итоги исследования приводит РИА Новости.

Так, около 35 процентов россиян уверены, что на содержание одного ребенка хватит 15-30 тысяч рублей в месяц. По мнению 33 процентов респондентов, дети требуют от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Каждый пятый россиянин считает, что эта сумма составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а 8 процентов опрошенных считают, что на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

Опрос проводился 18-19 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Фото apnarm.net.au