Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Злоумышленники придумали новый способ обмана россиян. Мошенники предлагают своим жертвам высокооплачиваемую работу, которая не требует специальных навыков, а затем выводят деньги с личных счетов людей, сообщает РИА Новости.

Схема обмана проста. В процессе фиктивного оформления соискателя просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное банковское обслуживание либо просто передать учетные данные злоумышленнику якобы для перевода ему зарплаты.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», - сообщил директор по противодействию мошенничеству компании BI.Zone Антон Окошкин.

Жителей страны просят быть внимательными при общении с незнакомцами.