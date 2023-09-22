Россияне могут получить бесплатное образование в сфере ИТ

Новый кампус стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Новгородская «Школа 21» дает возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования, а главное — востребованную профессию в ИТ-сфере.



В день открытия «Школу 21» посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения.



Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде расположен в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай», учредителем которого является НовГУ. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест — свыше 190. Всеми возможностями кампуса участники могут пользоваться круглосуточно.





Как и в других городах России, «Школа 21» в Великом Новгороде пользуется высоким спросом. Так, первый отборочный интенсив, «бассейн» уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем участникам не из Великого Новгорода доступно бесплатное проживание в общежитии. Первое отборочное испытание в Великом Новгороде можно назвать семейным, его проходят две семейные пары и родители с детьми.



Сегодня в Великом Новгороде мы открываем пятый кампус ″Школы 21″ — в дополнение к уже работающим нашим школам в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. На очереди — новые кампусы в различных регионах России. В ноябре этого года нашему проекту исполняется пять лет — и за столь короткий срок он уже изменил ландшафт ИТ-образования в стране. Выпускники нашей школы становятся, например, предпринимателями, создают свои стартапы, а это очень нужно нашей стране с точки зрения создания новых рабочих мест. В «Школу 21» в основном приходят молодые ребята, две трети — студенты. Они совмещают обучение в вузе с обучением в нашей школе, проходят стажировку в компаниях. Но при этом, нашему самому возрастному участнику сейчас 63 года. Он был налоговым инспектором, поступил, успешно закончил «Школу 21» и сейчас строит карьеру разработчика,

- отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Одна из ключевых особенностей «Школы 21» — методика обучения «Равный — равному». Она даёт участникам возможность получить сильные теоретические и практические навыки программирования, а также мягкие навыки, такие как коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде и многие другие.

//Фото: Сбер

