Россияне могут подхватить вшей и чесоточных клещей в спортивном зале

Заразиться неприятными инфекциями кожи можно при походе в спортивный зал. Например, человек рискует подхватить педикулез и чесотку, предупредила врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

«Остерегайтесь подголовников и зону скамьи, где происходит контакт волос. Вошь достаточно активный паразит, особенно быстро она перемещается на чистые и сухие волосы»,

- предостерегла специалист в беседе с «Газета.Ru».

Другие опасные места - ручки тренажеров, перекладины грифов и гантелей. Чесоточный клещ способен жить без «хозяина» несколько суток. Особенно он активен в вечернее и ночное время. Его любимое место - зона межпальцевых участков и запястий у человека.

Среди других инфекций - грибковые (стригущий лишай или микроспория, микозы), вирусные (вульгарные бородавки, контагиозный моллюск) и бактериальные инфекции (импетиго).

Чтобы себя обезопасить, врач советует мыть руки с мылом до и после тренировки. Тренажер обрабатывать антисептиком или стелить полотенце. Также нужно защищать поврежденные участки кожи, носить одежду с длинными рукавами и длинные штаны. // фото unsplash.com/ Danielle Cerullo