Россияне массово аннулируют туры на краснодарские курорты

Количество заявок на аннуляцию туров на курорты Краснодарского края, по предварительным данным, на туры в июле составляет 30%, а на август – порядка 70%, сообщила РИА «Новости» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный анализ на коронавирус (ПЦР) либо документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. А с 1 августа вводят еще более жесткие меры – край будет принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

«В июле от уже оплаченных туров откажется 20% туристов из-за необходимости делать ПЦР-тест. В масштабах Краснодарского края – это потеря примерно от 500 тысяч до 1 млн туристов из тех трех миллионов туристов, которые, по нашей оценке, должны были заехать в гостиницы края в июле»,

– сказал газете ВЗГЛЯД Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин», специализирующегося на внутреннем туризме.

В августе ситуация будет хуже, потому что за оставшийся месяц все желающие поехать отдыхать в Краснодарский край просто физически не успеют вакцинироваться, при том, что в России уже выстроились очереди на вакцинацию.

«Таким образом, Краснодарский край «смахивает» 80% туристов со своей туристической карты в августе», – говорит Ромашкин.

Любопытно, что власти Крыма таких жестких мер вводить не собираются. По крайней мере, 25 июня в министерстве курортов и туризма Крыма официально заявили, что гражданам РФ не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте COVID-19 и оставаться на карантине по приезде. Полный перечень правил по Крыму можно посмотреть на сайте Ассоциации туроператоров. // Фото: jooinn.com