Из корыстных побуждений. Некоторые виды «досюльнего» мошенничества

Текст: Александр Костин, Пудож

Пару месяцев назад мне позвонили по мобильнику, и женский голос быстро, но с напором предупредил, что я буду иметь большие неприятности финансового порядка из-за просроченного кредита, если срочно не позвоню по такому-то номеру. Звонить я никуда не стал, поскольку такие «мобильные» фокусы нам уже привычны, да и кредита я не брал, но тут же стал вспоминать, когда и при каких обстоятельствах в последние годы мы, пудожские обыватели, сталкивались с мошенниками.

А вспомнить есть чего. Кроме «мобильных» мошенников, имеется немало желающих наложить лапу на наши денежки в Интернете, в банкоматах и т. д. А больше всего – в торговле. Пример из личного опыта: купленная в одном из пудожских магазинов банка дикого лосося дальневосточного улова (если верить яркой этикетке), как показало вскрытие, содержала какую-то рыбу белого цвета. Вкус, правда, неплохой, но все же явно не «царская рыба». Думаю, что от подобного обмана пострадал не я один. Но обман в торговле, конечно, имеет давнюю историю, просто сейчас он принял более изощренные формы. Ведь поговорка «не обманешь - не продашь» родилась на заре товаро-денежных отношений, и многие купеческие капиталы были нажиты в полном соответствии с этой поговоркой. К примеру, как я вычитал в одной книжке, отдельные купцы в Каргополе (XVI век), монопольно торгуя солью, умножили свою прибыль, еще и подмешивая в соль известку («кардеху»).

«Не обманешь – не продашь»

Некоторые виды «досюльнего» мошенничества, т. е. обмана из корыстных побуждений, в Олонецкой губернии я отыскал в разных исторических источниках. Заметка в газете «Олонецкие губернские ведомости» (далее ОГВ) за 1876 год так и называется: «Мошенничество».

«24 мая в городе Пудоже во время ярмарки состоящий под надзором полиции дворянин, купив у крестьянина Ивана Батова сапожного товара на 2 р. 50 к., обещал сряду же уплатить деньги. Но между тем, товар этот продал неизвестному крестьянину за 3 руб., а Батову, по показанию стороннего свидетеля, денег не уплатил».

В «Вестнике Олонецкого губернского земства» за 1902 год один из авторов описывает такую картину: город Вознесенье на реке Свирь, торговые балаганы рядом с пристанью, женщины торгуют рыбным товаром, среди которого выделяются аппетитные рыбники с сигами. Автор публикации с каким-то старичком подошли к одной из торговок, которая выставила на продажу несколько рыбников. Каждый был испечен таким образом, что был виден хвост запеченной рыбины. Старичок сразу же ухватился за один из рыбников, уплатил запрошенную цену и ушел с покупкой. Автор же обратился к торговке со словам: «Дай мне рыбник с рыбой!», напирая на последнее слово, и услышал в ответ: «Да у меня все с рыбой!». Тогда покупатель взял в руки рыбник и предложил заплатить подороже, но с условием разрезать его, и чтобы там было достаточно рыбы. Торговка с удивлением уставилась на покупателя. Затем схватила рыбник и куда-то утащила его, а взамен притащила другие со словами: «На, выбирай любой. Эти – с рыбой». Один из рыбников был тут же разрезан и, действительно, там оказался целый сиг.

На пароходе автор публикации сел обедать вместе со старичком, купившим первый рыбник. Когда он был разрезан, то там оказался один хвост и малая часть самой рыбины до хвостового плавника. Обманула старичка торговка…

Раз уж зашла речь о рыбе, то этот товар частенько был предметом манипуляций со стороны нечестных торговцев.

"Известно, что признак свежей рыбы – жабры ярко-красного цвета. Если тускло-серого – то это несвежая (залитая) рыба. Еще с давних времен рыбаки, чтобы продать залитую рыбу, шли на хитрости, например, пропитывали жабры свежей кровью или окрашивали селитрой. Бывало, что и глаза пришивали рыбе все с той же целью. Если зимой, во время оттепели рыба начинала портиться, то ее везли на озеро и обливали ледяной водой, затем вновь замораживали и продавали под видом свежей".

Эти факты относятся к Олонецкой губернии начала ХХ века.

Один случай описывает ученый И. С. Поляков, посетивший Пудожский уезд в 70-е годы XIX века. Один из персонажей его путевых заметок - крестьянин Кирило из Куганаволока, добывавший себе пропитание тем, что делал по заказу валенки, ночуя у заказчиков. Одной заказчице-старушке Кирило дал совет, как вывести клопов: «Нужно, бабушка, взять одного клопа, вырыть ему яму без лопаты, глубиной в аршин и положить его на дно, тогда не будет больше клопов». Старушка, пишет Поляков, «чем только могла, отплатила его за совет», но ямы одними пальцами вырыть не смогла.

Похожее мошенничество, только в отношении уже не одной старушки, а целой деревни, описывает анонимный автор (газета «Красная Карелия», 1926 г.), укрывшийся под псевдонимом «Комсомолец»:

«Околпачивают крестьян»

«Осенью 1925 г. пришли в деревню Маткажа Авдеевской волости два странника, которые назвали себя колдунами. Они взялись уничтожить всех тараканов, клопов, мух, и изъявили желание лечить скот и людей…

Крестьяне, по темноте своей, поверили им: «Уничтожьте у нас клопов и тараканов!» За каждую операцию, не разбираясь, будь то клопы или тараканы, странники попросили по рублю. С тех, у которых не оказалось денег, брали полотенца, сахар, масло…

…Взяли лучины, пошептались в углу за печкой и насовали эти лучины по всем углам хаты ... строго приказали не снимать эти лучины две недели.

Прошло с тех пор изрядное количество времени, а тараканы и клопы и в ус не дуют… Крестьяне охают да ахают и жалеют свои денежки».

Неправильные деньги

Особого разговора заслуживает такая разновидность мошенников, как фальшивомонетчики. Их преступный промысел всегда представлял особую опасность для государства, поскольку подрывал экономические основы самого существования власти. В России первый известный нам «денежный вор», как называли таких преступников в старину, новгородец Ф. Жеребец, был осужден еще в XV веке, а восемнадцать его сообщников утоплены в реке Волхов. Самих «денежных воров» казнили еще более жестоко – заливали им в горло расплавленное олово, которое они использовали в своем ремесле, а позднее – отсекали руки и ноги.

Это не помогло в борьбе с «денежными ворами». Со временем они научились подделывать не только монеты, но и банкноты (кредитные билеты). Делали это и при царской, и при Советской власти, делают и сейчас.

В своей жизни я не сталкивался с поддельными банкнотами, а вот с фальшивой монетой однажды имел дело. Было это в 1970-е годы в Ялте, где я, находясь в Никитском ботаническом саду, стал расплачиваться за какой-то сувенир полтинником, но продавщица мне его вернула со словами: «Он фальшивый!» и объяснила, почему: на гурте (ребре) не было соответствующей надписи.

В истории Пудожского края, пусть их не так много, но тоже бывали случаи появления «неправильных» денег.

Первый известный мне случай относится к 1872 г. В декабре от сборщика податей Козьминской волости (Это нынешняя Архангельская область. — Авт.) поступил в Пудожское уездное казначейство фальшивый кредитный билет достоинством в 25 рублей. Проходит два года, и 11 апреля 1874, опять же в Пудоже, как сообщают «Олонецкие губернские ведомости», «при приеме в Пудожском уездном казначействе от сборщика податей Куганаволокской волости крестьянина Артамонова денег в уплату податей оказался фальшивый однорублевый кредитный билет».

Через 17 лет, в 1891 году, в губернской газете читаем:

«14 дек. в пудожском уездном казначействе при приеме от заседателя Куганаволокского волостного правления Королева денег 1089 р., признаны фальшивыми два кредитных билета, один 10 р. а другой 3 р. Заседатель заявил, что 10-рублевый билет принят в число следовавших в казну податей, в волостном правлении от старосты Калинихина».

Как видим, оба факта появления фальшивых банкнот зафиксированы были в Куганаволоке. Случайно ли это или кто-то из водлозеров был причастен к преступному промыслу, сказать теперь невозможно.

Уже упомянутый 1874 год оказался весьма «урожайным» на подделки не только бумажных денег. Так, в Петрозаводском уезде, по сообщению той же газеты, у местного крестьянина оказалось несколько фальшивых монет достоинством 20 коп.: «При производстве дознания крестьянин показал, что монеты эти он получил у крестьянина Гаврилы Борисова, у которого, раз быв в гостях в пьяном виде, разменял на них рубль. При обыске у Гаврилы Борисова было найдено пять кусков белого металла, кусок свинца, остатки олова и трут для добывания огня. Почему он был и заарестован».

Все в том же 1874 году, как следует из заметки в ОГВ, в Пудоже чиновник Николай Сапковский, «прогуливаясь по городу, встретил на улице сына чиновника, менявшего фальшивую 15 коп. достоинства монету. Отобрав… эту монету, Сапковский спросил, откуда он ее взял, на что тот отвечал, что сам ее сделал. На рассмотрении в полицейском управлении этой монеты, она оказалась выбитой на свинце размером с настоящую 15 коп. монету. На одной стороне ее довольно отчетливо оттиснут орел; на противоположной же стороне буквы и цифры оттиснуты оборотной стороною».

В данном случае фальшивомонетчиком оказался молодой пудожанин, возможно даже – подросток, но чаще, я думаю, этим делом занимались приезжие, как это было в 1910 г., когда в Пудоже за изготовление и сбыт фальшивых монет был осужден уездным судом один из ссыльных. Подобный случай отмечен был в 1886 году и в Олонце. Там в квартире ссыльного, при обыске, полиция обнаружила жестяной сосуд с остатками состава (свинца и олова), в котором, по-видимому, сплавлялся металл для подделки монет достоинства в 15 коп., каковые монеты один из ссыльных сбывал в Олонце.

Изготовлением «фальшака» занимались и наши соседи-каргополы. В подтверждение – еще одна публикация в ОГВ за 1904 г.: «В д. Андреевской (Каргопольского уезда. – Авт.) продавец в винной лавке задержал покупателя, который пытался расплатиться двумя рублями, один из которых оказался фальшивым. Обе монеты подозреваемый получил от своего односельчанина. В домах обоих подозреваемых был произведен обыск. В одной из квартир были найдены капли олова».

Приведу еще один случай мошенничества, правда, не имеющий прямого отношения к «воровским деньгам». Он был раскрыт на стадии подготовки преступления. В 1869 году в Пудожской городской тюрьме в фуражке арестанта крестьянина Андрияна Такмеева была найдена зашитою фальшивая печать, вырезанная из двухкопеечной монеты, чекана 1860 г., с надписью на обороте «печать Змецкого волостного управления». На допросе Такмеев объяснил, что он не знал о существовании печати в фуражке, которую он выменял в Вытегре у проходящих арестантов. Чем закончилось расследование, мне неизвестно.

В защиту тогдашних пудожан не могу не отметить, что в начале ХХ века в Пудожском уезде наблюдался самый низкий уровень преступности в губернии, что подтверждается полицейской статистикой. Например, в течение 1908 года количество заключенных (ссыльных, подследственных, осужденных и лиц, помещенных под арест местными властями) составляло 67 чел., в том числе – 24 ссыльных. И это на 43 тысячи жителей уезда. В изготовлении и распространении денежных подделок Пудожский уезд также уступал другим уездам Олонецкой губернии, например, Лодейнопольскому, где только в 1909 г. было зарегистрировано местной полицией 18 случаев изготовления и распространения фальшивых монет. Так что пудожская криминальная статистика и в этом отношении выглядела вполне пристойно.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что только за одну неделю петрозаводчане перечислили интернет-мошенника почти полтора миллиона рублей. «Сравнительно честные способы отъема денег» существовали и прежде. В общем, классик прав: люди за последние 400 лет мало изменились... // Фото: sammlung.ru, yandex.ru)