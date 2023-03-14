Россияне до 30 лет с военным билетом могут попасть под призыв в армию

Не служившие в армии мужчины до 30 лет, получившие военный билет по достижению 27 лет, попадают под призыв после того, как призывной возраст в России будет изменен. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова приводит «Лента.ру».

Накануне в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о поэтапном повышении возраста призыва на срочную службу. Согласно документу, изменение призывного возраста будет проходить в несколько этапов. Так, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года в армию будут призываться граждане от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года - от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года - от 21 года до 30 лет. При этом в 2023 году призываться, как и прежде, будут люди от 18 до 27 лет.

«Если человек не служил, но имеет военный билет и находится в запасе, и он подходит по возрасту и по физическому состоянию здоровья, то он попадает под призыв», - сказал парламентарий.

Напомним, идея о повышении призывного возраста в России принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Он высказал ее в декабре прошлого года. // Фото: unsplash.com