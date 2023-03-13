В Госдуме раскрыли, кого призовут на срочную службу в 2023 году

В 2023 году призыв на срочную службу в армию пройдет без изменений. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

Как отметил депутат, если закон о повышении призывного возраста будет принят, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

«Этот [2023] год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать»,

- объяснил глава комитета. Он выразил надежду, что закон будет принят в весеннюю сессию Госдумы.

Напомним, сегодня в нижнюю палату парламента был внесен законопроект об изменении возраста призыва на срочную службу в армию. Согласно документу, изменение призывного возраста будет проходить в несколько этапов. Так, в период с 1 января по 31 декабря 2024 года в армию будут призываться граждане от 19 до 30 лет, с 1 января до 31 декабря 2025 года - от 20 до 30 лет, а с 1 января по 31 декабря 2026 года - от 21 года до 30 лет. // Фото: freepik.com