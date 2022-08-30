Россиянам рассказали, в каком месяце выгоднее брать отпуск в 2023 году

В 2023 году выгоднее всего брать отпуск в августе и октябре. Об этом рассказал юрист Алексей Гавришев, слова специалиста приводят «Известия».

Также эксперт перечислил месяцы, когда отпуск брать не стоит с финансовой точки зрения. Это январь, февраль, март и ноябрь. Он объяснил, что именно на это время выпадает больше всего праздничных дней, а стоимость одного рабочего дня в эти месяцы гораздо выше, чем в остальные.

Так, в августе 2023 года будет 23 рабочих дня, в октябре - 22. Поэтому брать отпуск в эти месяцы выгоднее всего.

Более того, юрист заявил, что благоприятными с точки зрения финансов месяцами для отпуска станут июнь, июль, сентябрь и декабрь, так как на них выпадает по 21 рабочему дню. Фото: unsplash.com