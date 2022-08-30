Мужчина на электросамокате насмерть сбил пенсионера в Волгограде

В Волгограде 35-летний мужчина на электросамокате сбил на мосту пожилого человека. От полученных травм тот умер, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел на пешеходной дорожке в центре города. После наезда самокатчика 75-летний пенсионер умер в больнице, несмотря на усилия врачей.

В отношении водителя самоката возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: unsplash.com