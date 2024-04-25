Россиянам рассказали о последствиях пропуска завтрака

Частый пропуск завтрака грозит серьезными последствиями для человека. В частности, пропуск первого приема пищи может привести к инсульту, а ужин после 20:00 повышает риск развития инфаркта. О негативных последствиях газете «Известия» рассказала врач-кардиолог Ксения Ерусланова.

По мнению специалиста, если человек соблюдает пост или практикует интервальное голодание, то он менее подвержен развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае в организме включаются механизмы, препятствующие образованию атеросклеротических бляшек, запускается процесс очищения клеток от токсинов.

Но если человек не ест из-за нехватки времени или стресса, то в его организме вырабатывается кортизол – гормон стресса. А он в свою очередь запускает процессы воспаления и стимулирует рост атеросклеротических бляшек, что и приводит к проблемам с сердцем и сосудами. В связи с этим врач рекомендует не пропускать основные приемы пищи в течение дня. // фото unsplash.com/ Rachel Park