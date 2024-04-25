Для лечения ОРВИ больше не будут использовать антибиотики

В России исключили антибиотики из списка зарегистрированных лекарств для лечения ОРВИ. Новый стандарт оказания помощи приняли в минздраве РФ.

В новой версии появились другие препараты, в частности, один из популярных, широко рекламированных по телевидению. Также в список инструментальных методов лечения заболевания добавили пульсоксиметрию, сообщает РГ.

Также расширен перечень медуслуг для диагностики острых респираторных вирусных инфекций. Расширен и список специалистов, которые могут проводить диагностику ОРВИ. Если ранее перечень включал прием у инфекциониста, кардиолога, невролога, оториноларинголога и терапевта, то теперь в него вошли акушер-гинеколог, гематолог и пульмонолог. // фото «Петрозаводск говорит»