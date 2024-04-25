25 апреля 2024, 07:35
Здоровый интерес

Стали известны лидеры и аутсайдеры по охвату граждан диспансеризацией

На последних местах учреждения в Петрозаводске, Костомукше и Олонецком районе

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал лидеров и аутсайдеров среди медорганизаций по охвату местных жителей диспансеризацией.

С 1 января в четверке лидеров – Толвуйская врачебная амбулатория, Кондопожская, Лоухская и Сегежская ЦРБ.

Последние места – «РЖД – Медицина. Петрозаводск», Олонецкая ЦРБ и Межрайонная больница №1 в Костомукше.

Ранее министр назвал важность диспансеризации для выявления онкологических заболеваний. // фото freepik.com

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диспансеризация
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