25 апреля 2024, 07:35
Стали известны лидеры и аутсайдеры по охвату граждан диспансеризацией
На последних местах учреждения в Петрозаводске, Костомукше и Олонецком районе
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал лидеров и аутсайдеров среди медорганизаций по охвату местных жителей диспансеризацией.
С 1 января в четверке лидеров – Толвуйская врачебная амбулатория, Кондопожская, Лоухская и Сегежская ЦРБ.
Последние места – «РЖД – Медицина. Петрозаводск», Олонецкая ЦРБ и Межрайонная больница №1 в Костомукше.
Ранее министр назвал важность диспансеризации для выявления онкологических заболеваний. // фото freepik.com