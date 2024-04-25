Стали известны лидеры и аутсайдеры по охвату граждан диспансеризацией

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал лидеров и аутсайдеров среди медорганизаций по охвату местных жителей диспансеризацией.

С 1 января в четверке лидеров – Толвуйская врачебная амбулатория, Кондопожская, Лоухская и Сегежская ЦРБ.



Последние места – «РЖД – Медицина. Петрозаводск», Олонецкая ЦРБ и Межрайонная больница №1 в Костомукше.

Ранее министр назвал важность диспансеризации для выявления онкологических заболеваний. // фото freepik.com