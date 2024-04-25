В диспансеризации увидели пользу для раннего выявления рака

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить различные заболевания, в том числе онкологические, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Выявляемость на ранней стадии рака растет. С начала года в Карелии впервые выявили 75 онкологических патологий. В частности, 34 – в Сортавальской ЦРБ, 11 – в городской поликлинике №4, восемь – в Олонецкой ЦРБ, восемь – в Кемской ЦРБ, пять – в Кондопожской ЦРБ, три – в Сегежской ЦРБ, два – в Питкярантской ЦРБ, по одному – в Прионежском филиале Республиканской больницы им В.А. Баранова, Толвуйской амбулатории, Беломорской и Суоярвской ЦРБ. // фото freepik.com