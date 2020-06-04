Россиянам рассказали, как не купить подделку в аптеке

Сотрудники «Роскачества» дали ряд рекомендаций россиянам, в связи с последними изменениями в законодательстве предпочитающими приобретать лекарства через интернет. Советы экспертов организации приводит РИА Новости.

«В частности, покупки лучше осуществлять на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей, которые сотрудничают с проверенными дилерами, а также в аптеках фирм-производителей. Стоит обратить внимание и на цену - если она ниже рыночной, то лекарство приобретать не стоит», - сообщает источник.

Кроме того, стоит проверять лекарство по серии на сайте Росздравнадзора. Необходимо уделить внимание и изучению информации об онлайн-аптеке: на ее интернет-сайте должна быть предоставлена полная информация о лицензии и руководителях организации.

Ранее в Минздраве назвали сроки начала дистанционной продажи лекарств. Так, аптеки, получившие разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю медпрепаратами уже в начале июня.