19 мая 2020, 17:17
В Минздраве назвали сроки начала дистанционной продажи лекарств
Аптеки, получившие разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю медпрепаратами уже в начале июня
Новые правила продажи лекарственных препаратов, вероятнее всего, встяпят в силу уже в начале июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Российская газета».
«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», - рассказал Мурашко.
Сейчас в Росздравнадзоре проходит утверждение соответствующая нормативно-правовая база. Глава Минздрава отметил, что весь процесс будет проходить в электронном виде. Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как получить рецепты, не выходя из дома.