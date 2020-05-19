В Минздраве назвали сроки начала дистанционной продажи лекарств

Новые правила продажи лекарственных препаратов, вероятнее всего, встяпят в силу уже в начале июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Российская газета».

«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», - рассказал Мурашко.

Сейчас в Росздравнадзоре проходит утверждение соответствующая нормативно-правовая база. Глава Минздрава отметил, что весь процесс будет проходить в электронном виде. Ранее в Минздраве Карелии рассказали, как получить рецепты, не выходя из дома.