Россиянам рассказали, кому нельзя есть персики

Некоторым людям не стоит есть персики. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Так, эти фрукты не стоит употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией, заболеваниями желудка, при которых повышается кислотность (язва, гастрит), сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением.

В ведомстве отметили, что решение о том, есть персики или не есть, россияне должны принимать после консультации с врачом.

Также специалисты порекомендовали использовать персики в качестве перекуса людям, у которых отсутствуют противопоказания. Их не стоит совмещать с приемами пищи. В персиках содержится большое количество минеральных веществ, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, их употребление укрепляет сердечно-сосудистую систему. Фото: unsplash.com