31 июля 2022, 14:57
Россия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

Автобус и легковой автомобиль загорелись после столкновения на дороге Астрахань-Ставрополь

Сегодня днем в Ставропольском крае в страшной аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на дороге Астрахань-Ставрополь в 13:05. По данным ведомства, маршрутное такси «Газель» столкнулось с легковым автомобилем. После ДТП обе машины загорелись.

Погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: unsplash.com

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МЧС