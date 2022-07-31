Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

Сегодня днем в Ставропольском крае в страшной аварии погибли пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел на дороге Астрахань-Ставрополь в 13:05. По данным ведомства, маршрутное такси «Газель» столкнулось с легковым автомобилем. После ДТП обе машины загорелись.

Погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото: unsplash.com