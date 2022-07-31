В массовой аварии на «Коле» погибла молодая женщина

Днем 30 июля в Ленинградской области, на 79-м километре трассы «Кола», произошла авария с участием нескольких автомобилей. Один человек в результате ДТП умер, сообщает 47news со ссылкой на данные полиции.

По информации издания, фура под управлением 44-летнего жителя Ивановской области выехала на встречку и столкнулась с автомобилями «Мерседес», «Лада» и «Рено».

В результате аварии были госпитализированы 25-летний водитель отечественного автомобиля и двое пассажиров - 28 и 50 лет. Несмотря на усилия врачей, 28-летняя женщина через два часа умерла.

Обстоятельства трагедии выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com