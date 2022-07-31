Михаил Мишустин сменил главу Пенсионного фонда России. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель ПФР Андрей Кигим освобожден от занимаемой должности. Врио главы Пенсионного фонда стал Сергей Чирков, который ранее был зампредом правления организации.

Кигим возглавлял Пенсионный фонд с февраля 2021 года, до этого он был председателем Фонда социального страхования РФ. Чирков пришел в ПФР в 2001 году, с июля 2018 года работал заместителем председателя правления фонда. Фото: unsplash.com