Россиянам рассказали, кому не стоит есть свеклу

Биолог Ирина Лялина рассказала о том, для кого употребление свеклы может быть опасно. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, свекла богата витаминами, минералами и антиоксидантами, поэтому ее умеренное потребление безопасно и даже полезно для большинства людей. При этом с осторожностью употреблять этот продукт стоит россиянам с диабетом, а также людям, у которых есть предрасположенность к диабету или образованию камней в почках. Чрезмерное увлечение свеклой может привести как к образованию камней, так и к ухудшению состояния при их наличии.

В период активного цветения свеклу нужно полностью исключить из рациона людям с диагнозом поллиноз, добавила биолог. Аллергия на свеклу проявляется в виде зуда, красноты кожи, отека или даже анафилактического шока. Россиянам с такой проблемой стоит проконсультироваться с врачом о том, стоит ли вообще употреблять этот продукт. © «Петрозаводск говорит»