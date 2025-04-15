Зарубившая своих детей топором россиянка страдает шизофренией

Зарубившая троих детей 29-летняя жительница Красноярского края состоит на учете у психиатра. Женщина страдает параноидальной шизофренией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Напомним, днем 14 апреля в частном доме в Канске молодая женщина топором убила четырехлетнюю дочь, восьмилетнего и семимесячного сыновей.

Как оказалось, четвертый ребенок семьи - семилетний мальчик - в момент расправы находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий преступления. После этого мать отвела его к своим родителям и рассказала о случившемся. Сейчас ребенок находится у бабушки. Ему оказывается психологическая помощь.

В правоохранительных органах рассказали, что многодетная семья с октября 2024 года состояла на профилактическом учете. Отец привлекался к ответственности за избиения семилетнего сына. Мать была домохозяйкой. © «Петрозаводск говорит»