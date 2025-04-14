Женщина зарубила топором троих детей в российском регионе

В Красноярском крае сегодня днем произошла страшная трагедия - мать убила топором троих своих детей, старшему из которых было всего восемь лет. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, все случилось в городе Канск. В частном доме были обнаружены тела маленьких детей с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Погибли четырехлетняя девочка, восьмилетний и семимесячный мальчики.

В отношении 29-летней матери детей возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Женщина задержана, решается вопрос о ее аресте.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства случившегося и мотив матери. © «Петрозаводск говорит»