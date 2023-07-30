Россиянам рассказали, как выбрать вкусный арбуз

При выборе арбуза не стоит обращать внимание на сухой хвостик ягоды. Правила покупки любимого летнего лакомства раскрыли в Роскачестве, пишет РИА Новости.

Так, по словам экспертов, сухой хвостик не говорит на 100 процентов о том, что ягода поспела. Он может высохнуть за несколько дней транспортировки, даже если сам арбуз еще не дозрел.

Покупателю стоит обратить внимание на состояние корки арбуза. Ягоду с трещинами, побитостями, рубцами брать не стоит, поскольку через них в арбуз могут попадать микроорганизмы. По этой причине также стоит отказаться от приобретения разрезанных арбузов.

При выборе следует постучать по арбузу. Звук должен быть чем-то средним между глухим и звонким. Звонкий звук говорит о том, что ягода еще не дозрела, а глухой - о том, что перезрела.

«Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы - яркими и отчетливыми. Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть одно ярко-желтого цвета», - добавили в организации. // Фото: unsplash.com / Floh Keitgen