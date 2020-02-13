Россиянам рассказали, как справиться с сезонным стрессом

Член Федерации психологов образования РФ Юлия Челышева рассказала корреспонденту агентства городских новостей «Москва», как справиться с типичными сезонными недугами - вялостью, усталостью и стрессом. По словам специалиста, в такое плачевное состояние многих россиян повергает нехватка солнца.

«Зимой солнечный день очень короткий, мы все время находимся в темноте, в результате чего активно вырабатывается мелатонин – гормон сна. Человек чувствует сонливость, делает медленнее работу, с неохотой выполняет практически любые действия. Также возникает стресс из-за постоянного мрака, мы находимся будто под «землей», ощущаем себя подавленно, не можем психологически «выпрямиться». В отсутствие солнечного света хуже вырабатываются витамин D и гормоны радости. Как следствие - слабеет иммунитет, мы легче подвергаемся различным заболеваниям и становимся непривлекательными: ухудшается состояние волос и в целом портится внешний вид. Хороший способ преодолеть стресс из-за мрачной погоды - окружить себя яркими вещами. Например, в одежде. Рекомендую одеваться в яркие цвета, поскольку это вызывает совершенно иной эмоциональный настрой. Кроме того, здорово носить с собой мандарин или апельсин. Во-первых, такие фрукты вырабатывают яркий и приятный запах, который способствует выработке гормона радости, во вторых - они, опять же, отличаются ярким оранжевым цветом», - рассказала психолог.

Кроме того, специалист порекомендовала чаще заниматься спортом, много гулять, не отказывать себе в любимой еде. Она отметила, что может помочь тепло-желтое освещение в доме.

«Вы можете сами себе «включить солнце». Поменяйте освещение в доме, это очень важно. Необходимо, чтобы в зимнее время цвет ламп был не холодно-офисным, а тепло-желтым, уютным и домашним. Одной лампы здесь будет явно недостаточно - по возможности купите много светильников, бра, настольных ламп, чтобы свет был везде», - добавила Юлия Челышева.